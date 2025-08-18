Disperso tra i boschi di Ferriere, paura per un escursionista: trovato e soccorso dall’elicottero dei vigili del fuoco – FOTO

Momenti di apprensione per un uomo disperso tra i boschi di Cattaragna e Curletti, frazioni nel comune di Ferriere. L’escursionista ha intrapreso un tragitto lontano dal sentiero perdendo l’orientamento.

Subito sono iniziate le ricerche che hanno visto in campo i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino.

I pompieri hanno inviato sul posto anche l’elicottero Drago da Genova, provvidenziale nell’occasione: dall’alto, infatti, i soccorritori sono riusciti a scorgere l’uomo per poi recuperarlo. Le sue condizioni di salute sono buone.

