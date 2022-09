Disservizi nella copertura telefonica mobile in alta Val D’Arda, Tiramani: “Anche 5 giorni senza copertura con un gestore” – AUDIO

Disservizi nella copertura telefonica mobile in alta Val D’Arda, negli ultimi giorni diversi utenti hanno segnalato il malfunzionamento della rete di una nota compagnia telefonica.

Siamo nella alta/media montagna – spiega Gian Franco Tiramani direttore di Morfasso Tv – quindi si parla di territori molto vasti. In queste aree già in generale non c’è una copertura ideale, ci sono alcune frazioni isolate perché non c’è nessun provider che copre questi posti, quindi quando viene a mancare la linea di uno dei gestori, il problema diventa serio. In particolare perché non è detto che in queste zone ci sia un altro gestore utilizzabile. Parliamo di posti dove la popolazione è quasi esclusivamente anziana e dove non c’è nemmeno più l’abitudine della linea fissa. Quindi una cosa è perdere un provider a Piacenza e una cosa è perderla sui monti della Val D’Arda.

La problematica accade spesso?

Sì, questi disservizi, ad esempio nel caso di Vodafone, si ripetono abbastanza frequentemente. Poi ricordo che in questo territorio ci sono molti cittadini che hanno il contratto con Poste Mobili, però le Poste non hanno una rete propria ma si appoggia a quella di Vodafone. Quindi se non funziona il noto gestore non è utilizzabile nemmeno Poste Mobile. Negli ultimi tempi sta accadendo spesso di ritrovarci senza linea. Addirittura l’ultima volta siamo stati 5 giorni senza copertura!

Disservizi nella copertura telefonica mobile in alta Val D’Arda – AUDIO INTERVISTA a Gian Franco Tiramani