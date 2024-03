Distribuzione diretta dei farmaci, nuovi orari per il servizio sul territorio

Cambiano gli orari di apertura per la Distribuzione diretta dei farmaci. Dal 18 marzo ecco il nuovo prospetto dei vari punti dedicati al servizio e distribuiti sul territorio:

PIACENZA , nucleo antico dell’ospedale. Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14.30; martedì orario continuato dalle 8 alle 16. Possibilità di accesso con prenotazione con ZeroCoda su tutto l’arco di apertura. Salta la fila! Prenota il tuo appuntamento su auslpiacenza.zerocoda.it

PIACENZA, piazzale Milano 2 (Casa della Salute e della Comunità). Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13; lunedì dalle 9 alle 13 e poi dalle 14.30 alle 16

BOBBIO. Mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16

CASTEL SAN GIOVANNI. Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

FIORENZUOLA. Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16

MONTICELLI. Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

PODENZANO. Venerdì dalle 9 alle 14

Per gli utenti fragili, anziani, o persone in condizioni di particolare difficoltà che non riescono o possono recarsi in uno dei punti di distribuzione è possibile richiedere la consegna dei farmaci al proprio domicilio contattando il servizio tramite email scrivendo a distribuzionefarmaciadomicilio@ausl.pc.it o attraverso il numero telefonico 0523 302217, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.