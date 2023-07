Alle dogane 26 box elettrici destinati alle scuole ma privi di certificazione, materiale sequestrato.

Nell’ambito della quotidiana attività di controllo, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Piacenza hanno individuato e posto sotto sequestro cautelativo una partita di 26 box elettrici da parete per notebook. I prodotti erano destinati principalmente alle aule scolastiche dotate di lavagne interattive.

I beni, provenienti dalla Cina, erano del tutto privi della prescritta marcatura CE e non riportavano alcuna indicazione del produttore e del responsabile dell’introduzione nel mercato comunitario. Inoltre erano sprovvisti della documentazione tecnica obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni in materia di apparecchiature elettriche a bassa tensione, di compatibilità elettromagnetica e della disciplina RoHS, che impone restrizioni sull’uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le sanzioni per l’importatore

Le irregolarità rilevate, accertate anche dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, costituiscono una grave violazione della normativa di settore. Pertanto, le autorità hanno emesso sanzioni amministrative per un importo di 33.000 euro all’importatore, un operatore economico con sede a Piacenza, che precedentemente aveva ricevuto sanzioni per circa 20.000 euro in relazione a un altro caso di importazione di prodotti elettrici non conformi.

Il soggetto importatore, previo pagamento della sanzione contestata, potrà provvedere a mettere a norma i prodotti importati oppure procedere alla loro distruzione.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolge in modo continuativo e incisivo attività di contrasto all’introduzione sul mercato nazionale e comunitario di prodotti non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.