Domenica 14 aprile appuntamento con Vivicittà: corsa competitiva e camminata ludico-motoria

Tutto pronto per l’edizione 2024 di Vivicittà. Domenica 14 aprile vedrà Piacenza protagonista della manifestazione podistica internazionale che si svolge in diverse città della penisola su percorsi compensati di 10 chilometri. Appuntamento al Parco della Galleana (ingresso dal lato del parcheggio di via Manfredi) per due iniziative organizzate dall’Uisp con la collaborazione dell’Atletica Piacenza. La corsa competitiva e la Camminata non competitiva.

Iscrizione e pagamento

Per la competitiva il via è previsto alle 9.30 con un tragitto che si snoderà all’interno del Parco per poi uscire dall’area verde, raggiungere strada Malchioda, la zona della Besurica, il campo Siboni prima di rientrare nella zona della partenza. La manifestazione competitiva è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal, Runcard ed enti riconosciuti dal Coni, per chi è nato dal 2006 in avanti, regolarmente tesserati e in possesso del certificato di medicina sportiva.

Per le preiscrizioni è necessario inviare i propri dati (nome, cognome, data di nascita, società o ente di promozione, numero di tessera e recapito telefonico) all’e-mail fausto.cassola@alice.it oppure piacenza@uisp.it. Per informazioni si può telefonare allo 0523.716253 o 333.2927875.

Il pagamento di 10 euro si effettuerà la mattina della gara al ritiro del pettorale. Tutti i partecipanti riceveranno in regalo la maglietta Vivicittà e riconoscimenti offerti dagli sponsor. Premi sono previsti per i primi tre uomini e le prime tre donne assolute. E per i vincitori delle singole categorie.

Camminata ludico motoria

La Camminata ludico motoria invece è aperta a tutti. Prenderà il via alle 9.30, subito dopo la gara competitiva. Tre i percorsi previsti. Da 2.5, 5 e 10 chilometri. Le iscrizioni (aperte dalle 8.30) si possono effettuare direttamente sul posto la domenica mattina, costano 5 euro con la maglietta in regalo oppure 2 euro senza maglietta. All’arrivo è previsto un ricco ristoro finale.