Domenica il Duathlon in centro storico, le limitazioni al traffico

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del Duathlon “La Primogenita”, in calendario domenica 24 marzo in centro storico, sono previste alcune limitazioni al traffico nella stessa giornata. Dalle ore 6 di sabato 23 sino alle ore 20 di domenica 24 marzo, in largo Brigata Piacenza è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre dalle ore 8 di sabato 23 marzo sino al termine della manifestazione, sempre in largo Brigata Piacenza, è istituito il divieto di circolazione. Inoltre, dalle ore 16 di sabato 23 fino alle ore 20 di domenica 24 marzo, in piazza Casali è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Nella giornata di domenica 24 marzo, dalle ore 6 e sino al termine del passaggio degli atleti, sarà vietata la sosta con rimozione forzata in piazza Cittadella, viale Risorgimento, via Maculani, via Balsamo, via Morselli (nel tratto compreso tra via Balsamo e via San Sisto), via San Sisto e via Angilberga.

Inoltre, le aree di parcheggio di via XXI Aprile (fronte via Nino Bixio) e di via Maculani (compresi gli stalli di sosta posti sul lato Nord della strada) saranno adibite ad uso esclusivo dei partecipanti all’evento, che dovranno esporre l’idoneo contrassegno identificativo sul parabrezza.

Sempre domenica 24 marzo, sino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di circolazione: dalle ore 8 in piazza Casali, piazza Cittadella, via Bacciocchi e via Berté; dalle ore 11 lungo viale Risorgimento; dalle ore 11.30 in via Maculani, piazzale di Porta Borghetto, via Balsamo, via Morselli (nel tratto compreso tra via Balsamo e via San Sisto), via San Sisto (nel tratto tra vicolo Cortazza a piazzetta San Sisto), via Angilberga, via Legione Zanardi Landi e via XXI Aprile (nel tratto compreso tra via Legione Zanardi Landi e via Trebbia).

Al fine di evitare assembramenti, è inoltre istituito il divieto di circolazione anche ai pedoni in piazza Cittadella e sul marciapiede di viale Risorgimento lato Ovest, in quanto utilizzati per la gara.

Dall’osservanza dei provvedimenti saranno esonerati unicamente i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, nonché i veicoli a servizio dell’organizzazione.