Con i racconti di Domenico Ferrari Cesena si chiudono il 26 agosto le Serate letterarie Giana Anguissola

Un’antologia di quindici racconti che abbracciano duemila anni di storia, dall’antichità di Ovidio ai giorni nostri, e che sono alimentati dai riferimenti letterari dell’autore, dai suoi ricordi e dalle sue riflessioni. Il bastione di Attila e altri racconti., l’ultima fatica letteraria di Domenico Ferrari Cesena, edita per Scritture al termine del 2020, sarà presentata a Travo giovedì 26 agosto dalle ore 21, in chiusura delle Serate letterarie Giana Anguissola. Dialogherà con l’autore il giornalista Mauro Molinaroli.

Nel solco della tradizione del racconto morale, a metà tra il saggio erudito e la divagazione letteraria, i racconti di Ferrari Cesena sono nati in parte dalla lettura dei testi di autori come Margherita Guiducci, Virgilio, Edgar Lee Masters, Eugenio Montale, in parte da meditazioni intorno a episodi della storia e della cronaca di cui l’autore ha fatto esperienza. Ne esce un libro mutevole e polifonico dallo schema a cruciverba, in cui storie e geografie letterarie si offrono in un continuo scambio simbolico.

L’incontro con Ferrari Cesena, già professore presso l’Università Cattolica e autore della raccolta di racconti Terre piacentine (LIR, 2010) e del romanzo L’enigma del Gotico (Il Rio, 2017), chiude la rassegna letteraria che ha animato i giovedì sera dell’estate del bel borgo della Valtrebbia. «Quella del 2021 è stata un’edizione importante per le nostre Serate letterarie – sottolinea l’assessora alla Cultura Roberta Valla –, è cresciuto il nostro calendario, con ben 12 appuntamenti con autori del territorio e con tanti personaggi importanti della cultura e del giornalismo italiano, ed è cresciuto molto il nostro pubblico. Ringrazio i tanti che ci hanno seguito e chi ha creduto e sostenuto la nostra rassegna, in primis la Fondazione di Piacenza e Vigevano».

Le Serate letterarie sono promosse dal Comune di Travo, patrocinate dal Ministero dei Beni culturali e dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Partner organizzativi: cooperativa Educarte e Travolibri.

