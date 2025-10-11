Caorso, donna rischia di partorire in strada: interviene l’elisoccorso

Attimi di apprensione nella mattinata di sabato 11 ottobre a Caorso, in località Scovalasino, dove una donna ha rischiato di partorire lungo la strada.
La quarantenne si trovava a bordo di un mezzo quando ha iniziato ad avvertire forti contrazioni. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto con un’ambulanza proveniente da Roveleto.
Considerata la delicatezza della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la donna d’urgenza all’ospedale di Piacenza per le cure necessarie.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.