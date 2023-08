Stava cucinando quando, per motivi da chiarire, dai fornelli è partita una fiammata che l’ha investita in pieno volto. I fatti sono accaduti nel pomeriggio in un’abitazione di via Trebbiola. La donna stava cucinando, improvvisamente una fiammata è divampata investendo la donna e ferendola al volto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto la donna al pronto soccorso. Fortunatamente si tratterebbe solo di ustioni superficiali, le sue condizioni non sono gravi.