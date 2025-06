In questura una stanza per accogliere e ascoltare le donne vittime di violenza, ecco la “Casa di Atena” – FOTO e VIDEO

La questura è un luogo freddo, e non potrebbe essere altrimenti. Uffici, lampade al neon, pareti bianche: d’altra parte è perfettamente normale per un edificio di questo tipo. Però ci sono situazioni che richiedono una particolare sensibilità, vicende che richiedono un forte senso di empatia, calore, tranquillità, riservatezza. Una maggiore accoglienza, insomma.

Gli agenti di polizia sono perfettamente addestrati ad affrontare queste situazioni con il dovuto tatto e la dovuta sensibilità: però anche l’ambiente conta. Ecco allora che da oggi in questura è nata la “Casa di Atena”. Una stanza per accogliere nel modo migliore, con la luce migliore, le donne che necessitano di aiuto dopo violenza o maltrattamenti. Un ambiente protetto dove la donna può raccontare in tutta tranquillità e riservatezza la propria situazione, la propria richiesta d’aiuto. Spesso capita che le donne fuggano da un compagno violento portando con sé il figlio o i figli.

Ecco che la Casa di Atena dispone anche di una stanza proprio a misura di bambino. Una importante novità che rientra nel progetto “Una stanza tutta per sé”, avviato dall’associazione Soroptimist, che appunto ha reso possibile tutto ciò. Tra l’altro l’associazione ha donato anche un computer dotato di una tecnologia apposta per supportare le audizioni.

“Il nome è una stanza tutta per sé e deriva dal saggio di Virginia Wolf: l’autrice lo pensava come una stanza dove le donne potessero ritrovare la loro creatività per scrivere. Un progetto che ha dieci anni, perché la prima stanza fu fatta nel 2014 e poi sottoscritti dei protocolli di intesa con le forze dell’ordine e quindi sono 10 anni di attività di questa stanza. E’ una stanza dove personale qualificato e preparato accoglie le vittime di violenza sia per la denuncia che per l’escussione del racconto della violenza e quindi dove le donne possono ritrovare in questa stanza la serenità e la forza e la dignità di poter raccontare”, commenta Adriana Macchi, presidente nazionale di Soroptimist.