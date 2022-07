Dopo la caduta resta a terra immobile per ore, attira l’attenzione facendo rumore: 70enne salvata dalle guardie giurate

Tragedia sfiorata a Piacenza. Nella giornata di ieri un’anziana signora residente in via Boselli, è stata salvata in extremis dal pronto intervento delle Guardie Giurate Sicuritalia Ivri.

La donna, che vive da sola nella propria abitazione, era caduta senza riuscire ad alzarsi e versava in condizioni precarie da ore. Non riuscendo ad arrivare al telefono, l’anziana signora ha cercato di produrre dei rumori utilizzando gli oggetti alla sua portata, tra cui bottiglie di plastica, un martello, e svariati utensili in metallo.

I rumori sono stati fortunatamente uditi da un’attenta addetta alle pulizie del condominio che ha subito avvisato la vicina di casa, la quale, sapendo che la signora usufruisce dei servizi Sicuritalia Ivri, ha subito allertato la Centrale Operativa.

Giunte in pochi minuti sul posto munite di chiavi dell’abitazione, le Guardie Giurate sono entrate e hanno trovato la donna distesa a terra, prestando i primi soccorsi e richiedendo contestualmente l’invio di un’ambulanza.

La donna è stata trasportata in Ospedale per opportuni accertamenti.