Drammatica caduta nella sua abitazione di Podenzano: grave 74enne, a Parma in eliambulanza

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, quel che è certo è che l’uomo, 74 anni, è caduto mentre si trovava in casa. Incerto cosa stesse facendo in quel momento, ma il 74enne è caduto a terra battendo violentemente la testa. I fatti sono accaduti questa mattina in una casa di Podenzano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: considerate le lesioni riportate, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elicottero che ha condotto il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni sono gravi.