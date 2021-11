Ecosistema urbano, Laura Chiappa: “Nella classifica di Legambiente siamo risaliti ma Piacenza è ancora troppo ferma” – AUDIO

Ecosistema urbano, Laura Chiappa: “Nella classifica di Legambiente siamo risaliti ma Piacenza è ancora ferma su questo tema”. La presidente della sezione piacentina dell’associazione è intervenuta sulla scalata di 16 posizioni nella graduatoria delle città green, secondo la 28esima edizione del rapporto Ecosistema urbano 2021, basato soprattutto sui dati del 2020. Il report è stato realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore.

Non voglio smorzare entusiasmi, abbiamo guadagnato posizioni, ma in realtà restiamo da anni a metà classifica. In particolare siamo in una cronica staticità che non ci fa fare quel balzo in avanti che ad esempio le vicine Reggio Emilia e Parma hanno ad esempio fatto già da anni.

La qualità dell’aria resta pessima – prosegue Laura Chiappa – è migliorata solo nel periodo lockdown. Male il verde urbano, il trasporto pubblico non migliora da anni. Inoltre produciamo troppi rifiuti, in questo siamo primi in regione. Poi sprechiamo acqua, consumiamo troppo suolo e ci sono ancora troppe auto in città.

Siamo migliorati nella raccolta differenziata – conclude la presidente del circolo piacentino di Legambiente – ma restiamo 7°in regione e sulla rete ciclabile. In questo caso sono aumentati i km di strade ma purtroppo però non in sede propria e messe in sicurezza. In pratica sono ancora disegnate per terra e non sono state messe in collegamento una con l’altra. Abbiamo molti passi da fare. La sfida ai cambiamenti climatici non può aspettare, dobbiamo puntare su scelte più drastiche e forti.

