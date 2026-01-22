Educazione digitale e responsabilità, Evangelisti e Tagliaferri (FdI): “La Regione costruisca una rete stabile con scuole, famiglie e istituzioni”

«Il web non può diventare una zona franca. Cyberbullismo, linguaggi d’odio e aggressività digitale stanno alimentando una pericolosa percezione di impunità, soprattutto tra i più giovani. Servono educazione, responsabilità e un sistema di prevenzione strutturato che metta insieme scuole, famiglie e istituzioni».

Lo dichiarano Marta Evangelisti, Presidente del Gruppo Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, e Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale Fratelli d’Italia, annunciando il deposito di un’interrogazione a risposta scritta rivolta alla Giunta regionale.

«Non si tratta solo di episodi isolati – spiegano Evangelisti e Tagliaferri – ma di un fenomeno che ha ricadute reali sulla vita delle persone, sul benessere psicologico e sul clima nelle scuole. Per questo chiediamo alla Regione quali progetti stia finanziando, con quali risorse, quali risultati misurabili e soprattutto se intenda attivare un protocollo strutturato con Ufficio scolastico regionale, Prefetture, Polizia postale, Ausl ed enti locali».

Nell’interrogazione viene richiamato il quadro normativo nazionale, dalla Legge 71/2017 sul cyberbullismo alla Legge 92/2019 sull’educazione civica e cittadinanza digitale, fino alle Linee di orientamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo alla Giunta di chiarire se esistano indirizzi regionali coerenti e stabili.

«La Regione deve uscire dalla logica dei progetti spot e costruire una strategia che sia continua, misurabile e omogenea sui territori – concludono –: formazione per docenti e famiglie, sportelli di ascolto, percorsi di peer education, strumenti di segnalazione e presa in carico. Perché educare al digitale significa educare al rispetto, e la responsabilità non è un optional». Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti o richieste di chiarimento.

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti

