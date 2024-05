Elezioni comunali, il decalogo di Legambiente da sottoporre ai futuri amministratori

Considerata l’urgenza della transizione ecologica e di attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, anche a livello locale, Legambiente (circolo di Piacenza) propone ai candidati Sindaci alle elezioni comunali dell’8-9 giugno 2024 una serie di impegni da assumere nel corso del proprio mandato amministrativo.

Sappiamo perfettamente le difficoltà di risorse umane ed economiche a cui i piccoli Comuni sono soggetti ma chiediamo l’impegno ad attuare almeno una parte delle azioni elencate e soprattutto l’impegno a non assumere , durante il mandato, decisioni contrarie a quelle proposte .

Chi aderisce, in tutto o in parte a questi impegni, può comunicarlo all’indirizzo mail dell’associazione legambientepc@gmail.com entro lunedì 3 giugno, per poterlo a nostra volta comunicarle agli elettori mediante gli organi di stampa disponibili.