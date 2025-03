EMDR e Neuroscienze, a Piacenza un convegno nazionale sul trattamento del trauma

Giovedì 27 marzo, a Piacenza, si terrà un evento nazionale dedicato all’EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) e alle neuroscienze, rivolto ai professionisti del settore sanitario. Il congresso si svolgerà nell’aula Confindustria, in via IV Novembre 132, e vedrà la partecipazione di esperti di fama internazionale che affronteranno i più recenti approcci terapeutici al trauma psicologico.

La giornata prevede una sessione teorica al mattino e un focus pratico nel pomeriggio. Aprirà i lavori Nicola Morelli, direttore della Neuroradiologia diagnostica dell’Ausl di Piacenza, con un intervento sulle alterazioni anatomo-fisiologiche associate al disturbo da stress post-traumatico (PTSD). A seguire, la psicoterapeuta Elisa Faretta approfondirà il tema del trauma infantile e transgenerazionale. Interverrà anche Isabel Fernandez, presidente dell’Associazione EMDR Italia e della EMDR Global Alliance, che illustrerà come l’EMDR supporti l’elaborazione dei traumi.

Marco Pagani, neurofisiologo al Karolinska institute di Stoccolma e ricercatore del CNR, presenterà i risultati delle sue ricerche sugli effetti dell’EMDR sul cervello di pazienti con PTSD. Nel pomeriggio spazio agli interventi clinici, con casi trattati da Laura Franchomme, Valeria Mariani, Michela Monfredo e Manuela Mantovan. Le relazioni offriranno uno sguardo concreto sull’efficacia dell’EMDR.

Michela Monfredo, psicologa psicoterapeuta in Oncologia dell’Ausl di Piacenza e responsabile scientifico dell’evento, membro del Direttivo nazionale EMDR Italia, ha recentemente rappresentato l’Italia all’EMDR Europe Board Meeting di Dublino.

“La terapia EMDR consente di ridurre l’impatto emotivo dei ricordi traumatici e di sviluppare nuove risorse per affrontare la vita quotidiana”, spiega. Il congresso sarà moderato da Paolo Immovilli, direttore della Neurologia dell’Ausl di Piacenza, e da Luca Brambatti, responsabile delle attività di psicologia di comunità dell’Ausl di Piacenza. L’evento è accreditato ECM per psicologi, medici, infermieri, fisioterapisti e specialisti ambulatoriali. Iscrizioni sul sito dell’Azienda Usl di Piacenza.