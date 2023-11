In attuazione dell’operazione “Strade Sicure”, così come disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblico, nel pomeriggio odierno, le Volanti della Questura unitamente ai militari dell’Esercito hanno proceduto all’identificazione di diverse persone, tra viaggiatori e passanti nella Zona Stazione – Giardini Margherita.