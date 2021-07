Entusiasmo e gioventù: Lorenzo Querci è il nuovo acquisto dell’Assigeco Piacenza

C’è un altro carico di talento ed entusiasmo nel roster dell’UCC Assigeco Piacenza impreziosito dall’ingresso di Lorenzo Querci, 20 anni festeggiati il 17 gennaio, nato a Prato e cestisticamente cresciuto nel settore giovanile di Pistoia, club con il quale fa l’esordio in serie A, a 17 anni (stagione 2017/2018) e gioca stabilmente l’anno successivo prima di passare in prestito a Capo d’Orlando (stagione di A2 2019/2020: 22 presenze, 442 minuti giocati, 103 punti segnati).

Tornato a Pistoia, nell’ultimo campionato, la guardia toscana in regular season firma 1.7 punti in 11.3 minuti di media in regular season).

Le doti cestistiche di Lorenzo Querci, capacità di creare opportunità di tiro dal palleggio e abilità realizzativa, attirano l’interesse dei coach azzurri che lo convocano con la Nazionale U16 (2017) e U18 (2019: Al momento il neo biancorossoblu è in ritiro a Roseto degli Abruzzi con la Nazionale U20 guidata da coach Adriano Vertemati in preparazione all’European Challengers 2021 di Brno (20-25 luglio).