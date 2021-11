Il comune di Roveleto di Cadeo e Laboratorio Verde Piacenza Fareambiente hanno consegnato una targa a Francesco Bardetti per ringraziarlo dell’attività svolta come Ispettore della Polizia Municipale.

Lunedì 29 novembre alle ore 12 invece nella sala Cattivelli in piazza Mercanti a Piacenza, Laboratorio Verde Piacenza Fareambiente consegnerà una targa di ringraziamento per l’attività svolta come veterinario USL al dott Carlo Riccio.