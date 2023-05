Fauna selvatica, Laura Chiappa di Legambiente Piacenza: “ Danni dai cinghiali, diverso il tema dei lupi” – AUDIO

Danni causati dalla fauna selvatica, Laura Chiappa di Legambiente: “Per il cinghiale serve una gestione efficace da parte dei cacciatori. Sul lupo, il tema va affrontato con la prevenzione”. Gli agricoltori si dicono esasperati per i campi devastati dalle razzie della fauna selvatica. Rimane caldo l tema che riguarda cinghiali e lupi anche nel territorio piacentino, ne ha parlato a Radio Sound Laura Chiappa, Presidente del Circolo Piacentino di Legambiente.

I danni nel piacentino sono quelli dei cinghiali, il lupo ne sta facendo pochissimi. Il cinghiale è cacciato tutti i giorni di tutto l’anno. Sia in fase di caccia che in piano di controllo. Bisogna che ci sia una gestione efficace da parte delle squadre di cacciatori. Sul lupo il discorso è diverso perché è una specie protetta. Su questo tema c’è un terrorismo delle Amministrazioni locali che creano un clima di paura. Il lupo non è un animale confidente, non bisogna assolutamente avere paura per eventuali assalti all’uomo. Può essere problematico per i cani, ma ricordiamo che i cani devono essere tenuti per legge al guinzaglio. Non devono essere lasciati vaganti, una cosa che invece nelle nostre montagne accade.

Va gestita dunque la convivenza con il lupo?

Sì, ricordiamo inoltre che il lupo è un grande predatore del cinghiale, quindi può essere una forma di contenimento del numero. Questo tema va affrontato con la prevenzione. Chi ha greggi e allevamenti deve proteggersi. Non possiamo più pensare che il territorio sia sempre e comunque a nostra disposizione.

Laura Chiappa di Legambiente Piacenza