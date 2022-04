Festa della Liberazione, le limitazioni al traffico

Per consentire lo svolgimento della cerimonia istituzionale e delle iniziative celebrative per il 77esimo anniversario della Liberazione, lunedì 25 aprile dalle 9 alle 12, sarà vietata la circolazione in tutta l’area di piazza Cavalli. Inoltre, già dalle ore 8 del 25 aprile, sino al termine della manifestazione ufficiale mattutina, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Cavalli, nelle piazzette Plebiscito, Sant’Ilario e delle Grida, su Corso Vittorio Emanuele nel tratto tra via Palmerio e via Venturini, sullo stradone Farnese nel tratto tra Corso Vittorio Emanuele e il civico 3 e sul lato est (adiacente al liceo Respighi) di piazzale Genova. Durante lo svolgimento del tradizionale corteo, che si svolgerà lungo il Corso Vittorio Emanuele per arrivare in piazza Cavalli, potranno verificarsi delle brevi interruzioni della viabilità che verranno comunque coordinate dalla Polizia Locale.