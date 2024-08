Festival del pensare contemporaneo, open call per partecipare come volontari: adesioni entro il primo settembre

La città di Piacenza si prepara ad ospitare la seconda edizione del “Festival del pensare contemporaneo”, in programma dal 19 al 23 settembre. Promosso dal Comune di Piacenza e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e realizzato da Fondazione Teatri di Piacenza, il Festival si propone come un laboratorio di idee e dialogo, volto a esplorare le sfide della società contemporanea attraverso nuove prospettive.

Appello a tutte le persone interessate

L’iniziativa coinvolgerà partecipanti provenienti da diverse discipline e aree geografiche, creando un ambiente inclusivo e intergenerazionale. L’organizzazione del Festival lancia quindi un appello a tutte le persone interessate a supportare, su base volontaria, l’organizzazione e la gestione delle diverse attività in programma, per contribuire attivamente alla riuscita dell’evento.

L’invito è rivolto a studenti universitari, professionisti, appassionati e cittadini di ogni età, desiderosi di vivere un’esperienza formativa e stimolante, che permetta di entrare nel vivo della creazione di un evento culturale di rilevanza nazionale.

Il Programma volontari, rivolto a persone maggiorenni, ha come finalità principale la creazione di un elenco di persone disponibili a cui far riferimento per lo svolgimento delle seguenti attività: accoglienza e gestione delle sale durante gli eventi, InfoPoint, collaborazione con l’ufficio Stampa, assistenza alla Segreteria ospiti, supporto alla Segreteria organizzativa, assistenza nei laboratori dedicati alle scuole, supporto organizzativo in occasione dei “grandi eventi”.

L’esatta durata delle turnazioni nello svolgimento delle attività e la scelta dell’area di attività saranno concordate con l’organizzazione durante appositi incontri informativi e/o di formazione, in presenza o da remoto.

Tutte le persone interessate al Programma sono invitate a compilare una manifestazione di interesse, entro le ore 12 di domenica 1° settembre, attraverso il seguente modulo online: https://forms.gle/UqSnuRJFAtLMYBEk6.

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Comitato al fine di verificare la completezza delle informazioni e la sussistenza dei requisiti dei singoli candidati. L’elenco dei volontari verrà pubblicato sul sito del Festival, entro lunedì 2 settembre, con valore di notifica a tutti gli effetti dell’avvenuto inserimento. Al termine dell’esperienza formativa, ai volontari verrà rilasciata un’attestazione di partecipazione al Festival.