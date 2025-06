Feto trovato al pronto soccorso, nelle prossime ore l’autopsia: proseguono le indagini per chiarire i contorni del dramma

Sarà effettuata nelle prossime ore l’autopsia sul feto trovato senza vita ieri al pronto soccorso di Piacenza. Agli esperti dell’Istituto di Medicina Legale di Pavia il compito di rilevare tracce ed elementi utili alle indagini. Dall’esame autoptico potrebbero giungere importanti risposte in merito alla dinamica di quanto accaduto.

Il feto, come detto, era all’interno di un sacchetto gettato nel cestino dei rifiuti all’interno del bagno del pronto soccorso. Parliamo del bagno posizionato lungo il corridoio che funge da sala d’aspetto, al piano terra, subito dopo l’ingresso.

All’interno del bagno erano visibili tracce di sangue ma, secondo le prime analisi, non sarebbero state rilevate altre tracce biologiche. In altre parole, difficile pensare che il parto sia avvenuto proprio all’interno del bagno. Non è da escludere dunque che chiunque abbia abbandonato il feto lo abbia portato dall’esterno.

Ieri i carabinieri hanno effettuato rilievi per tutta la mattina, altre informazioni importanti potrebbero arrivare dalle telecamere di sorveglianza. Saranno eseguite anche delle analisi sulle tracce di sangue trovate nell’area del nosocomio dove il feto è stato rinvenuto.

L’età del feto è stimata tra le 26 e le 30 settimane: secondo le primissime analisi parrebbe essere un maschio bianco ma per dettagli più precisi è necessario attendere.