Il cero votivo innesca il rogo, fiamme in un appartamento di via Damiani: 80enne intossicata

Incendio in un appartamento di via Damiani, intossicata una donna di 80 anni. I fatti sono accaduti questa notte. A dare l’allarme la padrona di casa che ha allertato i vigili del fuoco, intervenuti sul posto in pochi minuti. Al loro arrivo i pompieri hanno evacuato il condominio e raggiunto la proprietaria dell’appartamento dove si è scatenato il rogo: affidata alle cure del 118, la donna è stata condotta al pronto soccorso per una intossicazione causata dal fumo. Le fiamme sarebbero divampate da un cero votivo che l’80enne teneva nella sala da pranzo, appoggiato a una credenza.