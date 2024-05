Fideiussione falsa, l’avvocatura sollevò dubbi già nel gennaio 2023: “Potenziali irregolarità”

La polizza di fideiussione risultata falsa sarebbe stata oggetto di sospetti e dubbi già molto tempo prima del 6 maggio scorso, giorno in cui la sua falsità è stata ufficializzata. Parliamo ovviamente della polizza stipulata da Piacenza Parcheggi tramite un presunto agente della compagnia assicurativa portoghese Abarca Seguros. Utilizziamo la parola “presunto” perché a questo punto pare certo essersi trattato di una truffa (come dichiarato dalla stessa Piacenza Parcheggi). Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il documento in questione avrebbe suscitato fin da subito alcune perplessità.

L’avvocatura comunale avrebbe espresso i primi dubbi già il 5 gennaio 2023, quindi pochi giorni dopo aver visionato la polizza (datata 31 dicembre 2022). A quel punto l’avvocatura avrebbe interessato anche il collegio dei revisori. Quest’ultimo organo, a sua volta, avrebbe comunicato alla giunta comunale “potenziali irregolarità” nella fideiussione, comunicazione che risalirebbe agli inizi di aprile. La giunta, però, avrebbe sempre sostenuto la validità della polizza, forte anche del parere richiesto a uno studio legale di Roma da parte della parlamentare Paola De Micheli.

Insomma, una cosa è certa, questa polizza, la cui falsità è stata confermata durante il consiglio comunale del 6 maggio 2024, era stata oggetto di attenzioni e sospetti molto tempo prima.