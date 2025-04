Fiera Agricola di Primavera a Carpaneto dal 25 al 27 aprile, il sindaco Arfani “Un evento che unisce tutta la comunità” – AUDIO

Fiera Agricola di Primavera è tutto pronto a Carpaneto Piacentino per l’edizione 2025. Evento presentato dal sindaco Andrea Arfani così: “Con grande orgoglio e profondo senso di gratitudine, ci apprestiamo a vivere insieme uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del nostro territorio: la nostra storica Fiera Agricola di Primavera, giunta alla sua 347ª edizione”. L’evento è previsto per il 25, 26 e 27 aprile 2025, e l’inaugurazione per domenica 27 aprile alle 10, in Piazza XX Settembre.

Fiera Agricola di Primavera, a Carpaneto un’occasione di incontro

Questa manifestazione non è solo una vetrina delle eccellenze locali, ma soprattutto un’occasione di incontro, di scambio, di memoria e di futuro. L’agricoltura e l’allevamento sono il cuore pulsante della nostra comunità, radici vive che affondano nel lavoro instancabile di generazioni di uomini e donne. Persone che, con coraggio e dedizione, hanno saputo custodire tradizioni antiche e, al tempo stesso, abbracciare l’innovazione, sempre nel rispetto dell’ambiente e della terra.

Intervista con il Sindaco di Carpaneto Piacentino Andrea Arfani

Fiera Agricola di Primavera a Carpaneto, le aziende

Le aziende agricole e di allevamento del nostro territorio rappresentano un patrimonio prezioso, fatto di passione quotidiana, qualità e rispetto per i ritmi della natura. Ogni prodotto, ogni storia, ogni gesto racconta l’identità di una comunità che continua a credere nei valori della genuinità, della sostenibilità e della filiera corta.

Fiera Agricola di Primavera, mondo rurale e commercio

Accanto al mondo rurale, brillano le nostre attività commerciali. Anche grazie a loro, la Fiera si anima e si arricchisce, diventando un evento capace di unire tutta la comunità in un clima di festa e partecipazione.

Il programma 2025

Il programma dell’edizione 2025 è ricco e variegato: esposizione di animali, il museo contadino, gli stand delle aziende agricole, i mezzi agricoli d’epoca, momenti di intrattenimento e tante occasioni per conoscere, assaporare e riscoprire le meraviglie del nostro territorio.

L’invito del Sindaco

“Invito tutti – ha concluso il primo cittadino di Carpaneto Andrea Arfani – a partecipare con entusiasmo, a passeggiare tra gli stand, ad ascoltare le storie di chi lavora la terra, ad assaporare i nostri prodotti, a vivere questa Fiera con occhi curiosi e cuore aperto. Solo così possiamo continuare a far crescere, insieme, una Carpaneto orgogliosa delle proprie radici e fiduciosa nel proprio futuro”.

Il Presidente della Pro Loco di Carpaneto Alessandro Corradini

“Viene da chiedersi cosa spinga un paese e i suoi cittadini a ritrovarsi ogni anno da oltre 3 secoli per celebrare insieme la più antica delle sue tradizioni, specialmente alla luce dei cambiamenti del costume e della tecnologia, dettati da un’epoca che ci vorrebbe orientati verso altri interessi. Penso che la risposta stia nella volontà collettiva di identificarsi in una comunità di persone che prima di tutto “lavora” e “produce”. È dunque doveroso ritagliarsi uno spazio per valorizzare adeguatamente il retaggio di Carpaneto quale realtà che si fonda in larga parte su una robusta imprenditoria agricola, e che anche per questo motivo ha saputo prosperare (e continua a farlo)”.

La festa di chi si adopera a tracciare il futuro

“Credo pertanto che, per estensione, si possa considerare la Fiera Agricola di Primavera come la festa di chi si adopera per tracciare e costruire un futuro sempre migliore, per sé e per gli altri, attraverso il proprio lavoro, l’impegno e, perché no, la fatica. Di qui il ringraziamento a tutti coloro i quali mai si tirano indietro quando il paese chiama”

Un lavoro di squadra

Il Sindaco Arfani e il Presidente della Pro Loco Corradini sottolineano l’impegno e ringraziano “l’Amministrazione Comunale, il Gruppo dei Giovani Agricoltori, i Commercianti, le Associazioni, le attività, le imprese e gli sponsor che sostengono economicamente la storica manifestazione, il Consiglio Direttivo Pro Loco, i dipendenti degli uffici comunali che assieme ai tanti volontari non fanno mai mancare il loro tempo e la loro disponibilità, fondamentali per dare slancio e vitalità alle varie iniziative che ci vedono coinvolti”