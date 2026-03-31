Finti sordomuti nel supermercato, denunciati due giovani: in auto anche grimaldelli e attrezzi da scasso

Intervento dei carabinieri a Castel San Giovanni dopo le segnalazioni dei clienti: contestate la tentata truffa in concorso e il possesso ingiustificato di strumenti atti all’effrazione.

I carabinieri della Stazione di Borgonovo Val Tidone sono intervenuti nel parcheggio di un supermercato di Castel San Giovanni dopo alcune segnalazioni su due giovani che, secondo quanto ricostruito, si aggiravano tra i clienti fingendosi sordomuti e chiedendo firme e denaro con la scusa di una presunta raccolta benefica.

Dall’intervento è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per tentata truffa in concorso e possesso ingiustificato di grimaldelli e attrezzi da scasso. L’episodio si è verificato nella mattinata del 28 marzo 2026. Sul posto i militari di Borgonovo Val Tidone hanno raccolto le testimonianze di alcuni presenti, che hanno riferito di una giovane donna intenta a far firmare un foglio ai clienti simulando di non poter parlare, mentre un complice si muoveva nelle vicinanze osservando la scena.

I moduli utilizzati riportavano diciture relative a una falsa iniziativa benefica per persone con disabilità e bambini poveri, ritenuta dagli operanti palesemente contraffatta che riportavano la dicitura: “certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili, desideriamo aprire un centro internazionale per bambini poveri”.

Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno proceduto anche alla perquisizione del veicolo in uso ai due soggetti, rinvenendo nella tasca della portiera lato guida alcuni attrezzi atti allo scasso, poi sottoposti a sequestro. I due giovani stranieri di 20 e 19 anni, in Italia senza fissa dimora, sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Piacenza per tentata truffa in concorso e possesso ingiustificato di grimaldelli e attrezzi da scasso.

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