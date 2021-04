Fiorenzuola Bees, covid-19 a Crema e la partita non si gioca

Il comunicato della società valdardese

E’ appena giunta ufficialità che Pallacanestro Crema vs Pallacanestro Fiorenzuola Bees non si giocherà.

Arrivati fuori dal cancello del PalaCremonesi di Crema, Fiorenzuola è venuta a conoscenza di problematiche di salute di alcuni giocatori della squadra avversaria, con sintomi riconducibili alla situazione sanitaria generale.

Entrambe le squadre hanno comunicato di non voler disputare la partita in data odierna per tutelare la salute dei giocatori, dello staff tecnico e dirigenziale e delle rispettive famiglie.

Si attende perciò il comunicato da parte del Giudice Sportivo, con la ragionevole speranza di poter posticipare l’incontro a data da destinarsi.