Il Fiorenzuola è retrocesso: il pareggio per 0-0 contro il Tuttocuoio condanna i rossoneri all’Eccellenza. Cammaroto: “Ci abbiamo provato fino all’ultimo, è un grande dolore” – AUDIO

Il Fiorenzuola, retrocesso lo scorso anno dalla C, deve abbandonare anche la D. Non basta lo 0-0 colto a San Miniato contro il Tuttocuoio in una stagione ricca di difficoltà che culmina con una retrocessione che sembrava da tempo scontata.

I rossoneri hanno militato nei bassifondi della classifica per quasi tutta la stagione e le 22 sconfitte stagionali sono state fatali per la retrocessione diretta dei valdardesi in Eccellenza dopo 11 anni.

Anche nell’ultima trasferta del suo campionato, il Fiorenzuola anche oggi contro il Tuttocuoio ha evidenziato i propri limiti tecnici e le proprie difficolta nel concludere a rete (solo 18 reti segnate in 33 gare di campionato), contro una squadra che non aveva più nulla da giocarsi all’interno del Girone D di Serie D.

Tre cambi in panchina e numerosi innesti nel mercato invernale non sono stati sufficienti ai rossoneri per raggiungere una salvezza che già da numerose settimane era nell’aria. Ora il Fiorenzuola è costretto a ripartire dall’Eccellenza e l’obiettivo sarà quello di ritornare in Serie D il più in fretta possibile.

Cammaroto ai microfoni di Radio Sound dopo Fiorenzuola – Tuttocuoio

Le parole dell’allenatore dei rossoneri dopo Fiorenzuola – Tuttocuoio e la matematica retrocessione in Eccellenza da parte dei valdardesi.