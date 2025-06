Con il Fol in Fest, solstizio d’estate tra musica ed archeologia in Val Tolla

Nel primo dei tre appuntamenti che anticipano l’edizione 2025 del Fol in Fest, la quarta della rassegna della montagna e per la montagna, protagonista è stata l’alta Val d’Arda e più precisamente il territorio di Monastero e dell’Abbazia di Tolla.

In occasione del solstizio d’estate, infatti, gli organizzatori del festival promosso dai comuni di Alta Val Tidone, Ottone, Ferriere e appunto Morfasso ha voluto proporre una camminata archeologica intorno agli antichi resti del Monastero di Tolla. Accompagnati da una guida turistica e a un archeologo, le decine di partecipanti all’iniziativa hanno percorso il cammino che da Monastero di Morfasso porta all’Abbazia di San Salvatore di Tolla.

L’escursione

Durante l’escursione, immersa nell’incontaminato paesaggio dell’alta valle, è stato lambito il sito archeologico dell’Abbazia, con una guida della Soprintendenza ha presentato i dettagli della campagna di scavo. Il ritorno al punto di partenza, in località Rabbini, ha permesso ai partecipanti un abbondante ristoro con prodotti tipici locali.

La serata è proseguita per i camminatori, molti dei quali provenienti da fuori provincia e affascinati dal paesaggio e dalle rilevanze storiche dell’escursione, con un concerto di musica classica con il baritono Valentino Salvini accompagnato dalla pianista Romina Vavassori. Il programma musicale ha ripreso nella suadente voce di Salvini, brani storici de La Traviata di Giuseppe Verdi e de Il barbiere di Siviglia di Giocahino Rossini. Ma anche musiche di Astor Piazzola, Paolo Tosti o Ludovico Einaudi hanno guidato il pubblico in un meraviglioso viaggio nello spirito lungo la notte più corta dell’anno.

“Un viatico di buon auspicio per il Fol in Fest – sottolineano gli organizzatori – Le prenotazioni per questa camminata archeologica, impreziosita dalla presenza di valenti guide, sono andate oltre i numeri che per motivi di sicurezza ci erano imposti. Ma visto il successo ci impegneremo a riproporre questo evento che ci permette di conoscere al meglio il nostro territorio e la nostra storia. Un ringraziamento va a tutti i partecipanti della giornata, ma anche ai due straordinari artisti che hanno concluso al meglio questo primo evento di anteprima della rassegna”.

