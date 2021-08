Evento nel piccolo borgo di Colombaia, raccolti 4 mila euro per la Fondazione Casa di Iris

La Colombaia è un piccolo e grazioso Borgo in località Montalbo nel Comune di Ziano Piacentino abitato da una comunità composta da 3 famiglie per complessive 10 persone. Nella giornata dell’8 Agosto, per il secondo anno consecutivo, gli abitanti del Borgo si sono adoperati per organizzare nelle caratteristiche stradine un mercatino con diversi punti a tema: dal vintage ai manufatti realizzati dai volontari dell’Associazione Insieme per l’Hospice, dalla bigiotteria della Signora Luisa ad un laboratorio d’arte per bambini condotto da Sonia. Alla giornata era presente, negli spazi attigui al Borgo, l’esposizione di autoveicoli d’epoca organizzata dall’Associazione Piacenza Club 4×4.

L’organizzazione dell’evento ha avuto come unico fine la raccolta fondi per il sostegno de La Casa di Iris. I visitatori hanno potuto gustare allo stand gastronomico prodotti tipici locali, compresi i vini della cantina Marasi e la gustosa bortellina cucinata ad arte dalle signore del posto. Nel pomeriggio i visitatori hanno potuto fruire di una robusta merenda. L’affluenza è stata buona con un risultato molto gratificante. Anche se in pochi, gli abitanti del Borgo, spinti dall’entusiasmo e dal fine benefico, hanno organizzato un evento senza tralasciare alcuna aspetto tra cui anche l’applicazione delle regole anti Covid entrate in vigore qualche giorno prima.

Al termine della giornata tutto il ricavato di 4 mila euro è stato donato al Presidente della Fondazione Casa di Iris che ha ringraziato, anche a nome del Presidente dell’Associazione Insieme per l’Hospice, Patrizia Barbieri, gli abitanti de La Colombaia per la sensibilità e la generosità dimostrata. Un ringraziamento particolare è stato anche rivolto ai volontari dell’Associazione Insieme per l’Hospice che hanno prestato la loro collaborazione alla realizzazione dell’evento e a tutti i visitatori che con la loro presenza hanno contribuito al sostegno dell’Hospice di Piacenza.