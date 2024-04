Football Americano – Parte da Piacenza il progetto “Back in the game” per far rinascere in Italia il football americano femminile

Domenica 14 aprile 2024 parte ufficialmente a Piacenza il progetto Back in the game, fortemente voluto dalla Iaafl (International Amateur American Football League). Back in the game ha un obiettivo ben preciso: far “rinascere” il tackle football femminile in Italia, che manca ormai all’appello da circa tre anni.

Dopo alcune stagioni davvero interessanti, dove i campionati femminili raggiungevano anche le otto squadre, negli anni a seguire le ragazze del football americano italiano hanno visto ridursi il numero delle franchigie nelle competizioni ufficiali, passando a quattro formazioni. Il tackle football femminile non ha poi avuto più spazio, fino a sparire, ma davvero moltissime atlete non vedono l’ora di indossare nuovamente casco e paraspalle e un segnale tangibile della volontà di tornare in campo si è avuto lo scorso agosto a Milano, nella bellissima cornice del Velodromo Vigorelli, quando una selezione di ragazze provenienti da diverse regioni sotto i colori delle Sirene Milano & Friends, hanno affrontato la squadra canadese delle Mifa Ontario. Le italiane hanno vinto ed il messaggio arrivato agli addetti ai lavori è stato fin troppo chiaro: ‘noi ci siamo!’.

Il calendario e gli appuntamenti

La Iaafl con il progetto Back in the game ha stilato un calendario, fissando tutta una serie di appuntamenti in cui riunire tutte le ragazze. E anche le nuove leve, che vogliono provare questa disciplina sportiva, daranno il loro contributo al fine di far rinascere l’entusiasmo attorno a questo movimento apparentemente sopito e arrivare, in primis, a costituire un gruppo che permetta di disputare partite amichevoli. Il secondo step sarà coinvolgere tutte le atlete, e non solo, a realizzare la nascita di nuove franchigie e magari tornare ad avere in Italia un vero e proprio campionato di tackle femminile.

Una caratteristica fondamentale del football americano è che tra tutti gli sport di squadra è quello che veramente permette a tutte le persone, di qualsiasi statura e stazza fisica, di poter giocare e vale sia in campo maschile che femminile.

Il primo appuntamento di Back in the game è fissato per domenica 14 aprile al Centro Sportivo C. Mazzoni in Via dell’Agricoltura 61 a Piacenza alle 12. Questo primo incontro è aperto a tutte le ragazze che vogliono provare a giocare a football americano e non solo, quindi, a coloro che hanno già indossato il casco in passato.