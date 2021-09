Tornano in piazza i Fridays for Future: “Ragazzi angosciati nel vedere il proprio futuro in pericolo” – AUDIO e FOTO

I giovani tornano in piazza per chiedere un cambio radicale nelle politiche ambientali. Tornano di fatto i Fridays for Future, le manifestazioni organizzate dai giovani per i giovani, ispirate alla figura di Greta Thunberg. Questa mattina centinaia di studenti si sono ritrovati in piazza Cavalli mostrando cartelli e scandendo slogan.

“Una manifestazione ben riuscita, una partecipazione molto elevata con 400 o 500 ragazzi. Abbiamo ripercorso le battaglie portate avanti nei tempi recenti e non solo dando vita a un dibattito molto costruttivo. Si percepisce l’angoscia dei ragazzi e il peso che si tengono dentro per il futuro che è in pericolo”.