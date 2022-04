Gabriele Cirilli, Raul Cremona e Gianluca De Angelis a Radio Sound: “Tanti ricordi legati a Piacenza” – AUDIO

Gabriele Cirilli, Raul Cremona e Gianluca De Angelis: i tre noti cabarettisti sono stati ospiti a Radio Sound in occasione del loro ritorno a Piacenza per il Gran Galà Amici del Cuore previsto venerdì 29 aprile alle 20 30 al Teatro Municipale. Sul palco si alterneranno un parterre di comici tra i più quotati e amati dal pubblico. In particolare saranno presenti: Marta e Gianluca, Raul Cremona, Antonio Ornano, i Legnanesi, Sergio Sgrilli, Giampaolo Cantoni e Gabriele Cirilli.

Ho un bel ricordo del territorio piacentino – spiega Gabriele Cirilli – e di Giampiero Baldini che organizza l’evento. All’inizio della mia carriera mi chiamò per aprire la serata di Teo Teocoli a Grazzano Visconti. Teo però non riuscì ad arrivare e Giampiero, nonostante fossi molto giovane, mi chiese di fare l’intero spettacolo. Il pubblico fu informato del cambiamento, le persone non se ne andarono e alla fine mi applaudirono in piedi. Posso dire che da quel momento partì gran parte della mia carriera.

E’ sempre bello partecipare a questa manifestazione – commenta Raul Cremona – perché fare uno spettacolo da solo è sempre faticoso invece quando ci sono gli amici tra una battuta e l’altra la serata passa divertendosi. Poi c’è la bella cornice del Municipale e tanti compagni che incontro in queste serate. In particolare sono amici che hanno fatto con me annate straordinarie di Zelig.

Ormai è una tradizione per me e Marta presentare questo evento – sottolinea Gianluca De Angelis – e dopo lo stop per il Covid siamo felici di ritrovarlo e di esserci. Con Marta abbiamo scritto cose nuove per lo Speed Date che ci ha dato tante soddisfazioni e si presta a cambiamenti continui. Diciamo che è un po’ il repertorio delle nostre débâcle sentimentali personali e il resto è fantasia.