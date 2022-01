Gas Sales Piacenza – Incontro con l’autore: “Il bimbo e le belve. Storia di un uomo e del bambino del miracolo”

Nuovo appuntamento presso l’Official Temporary Store in via Sant’Antonino, 21 a Piacenza. Il giornalista Matteo Marchetti presenta “Il bimbo e le belve. Storia di un uomo e del bambino del miracolo” ed. Baldini&Castoldi del dottor Roberto De Castro. Una storia di impegno e di dedizione, di speranza e coraggio, che affascina e commuove e che ci insegna a superare le avversità della vita.

Dialogano il dottor Roberto De Castro e coach Lorenzo Bernardi, due team leader a confronto.

Chi è Roberto De Castro

Roberto De Castro è un noto chirurgo italiano con tanti anni di esperienza nel campo dell’Urologia Pediatrica. È stato primario di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Maggiore di Bologna e di Urologia Pediatrica del King Faisal Hospital di Riyadh (Arabia Saudita). Attualmente opera presso la Clinica Petrucciani di Lecce e la Clinica Villa Alba di Bologna. Partecipa attivamente ad attività di beneficenza a sostegno dei bambini in Paesi in via di sviluppo.

È invitato in tutto il mondo, per operare i bambini con gravi inadeguatezze genitali. Dal 2011 De Castro è Responsabile Medico del programma “Thien Nhan & Friends”, e con la collaborazione di chirurghi italiani e statunitensi, ha visitato centinaia di bambini operandone già oltre un centinaio nel corso di cinque missioni in Vietnam.

La trama

Chi ama credere nel destino e che i miracoli a volte davvero si verificano potrà leggere questo racconto e seguire il percorso umano e professionale di Roberto come una fatale e necessaria preparazione all’incontro con il piccolo vietnamita Thien Nhan. Il neonato abbandonato nella foresta alla nascita, aggredito e mutilato dagli animali selvatici e miracolosamente sopravvissuto per tre giorni prima di essere per caso ritrovato da un gruppo di monaci di passaggio. È storia vera! Tutto il racconto è vero e tuttavia l’opera non è una biografia e tanto meno un’autobiografia. Senza questo incontro, non sarebbe nata l’associazione Thien Nhan & Friends, che opera da dieci anni in Vietnam; coordinati da Roberto, chirurghi italiani, statunitensi, vietnamiti e di altre nazioni assistono i bambini offesi da malattie o incidenti all’apparato urinario e genitale.

Roberto De Castro e Viliam Amighetti raccontano un cammino personale e professionale straordinario e fortunato. Nei tanti anni di attività tra Bologna, il Regno Unito, gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita, e ancora nell’ospedale dei missionari saveriani a Khulna in Bangladesh, nelle missioni umanitarie in Siria, durante gli innumerevoli inviti a operare in tutti i continenti, Roberto ha messo a punto e insegnato tecniche chirurgiche pionieristiche che hanno consentito la cura efficace di malformazioni e mutilazioni genitali di bambini e bambine permettendo loro di vivere e di condurre un’esistenza piena. Una storia di impegno e di dedizione, di speranza e coraggio, che affascina e commuove.

Questo incontro è all’insegna della solidarietà nell’ottica di #faresquadraxpiacenza: il ricavato della vendita dei diritti d’autore andrà infatti in beneficenza.

Nel pieno rispetto delle normative anti covid-19 gli eventi saranno a porte chiuse e trasmessi on line sui canali ufficiali di Gas Sales Piacenza.