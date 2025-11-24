“Gaza, il dramma di una guerra”, incontro il 26 novembre a Piacenza

24 Novembre 2025
Gaza, il dramma di una guerra
“Gaza, il dramma di una guerra”. L’evento è organizzato dall’arch. Manrico Bissi e dal dr. Umberto Abenaim, con la partecipazione dello studioso dr. David Piazza (direttore di Morashà.it).

L’incontro si terrà mercoledì 26 novembre alle ore 21,00 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia n.12 – Piacenza), e offrirà un prezioso spunto di dialogo e di riflessione critica sulla guerra di Gaza, nonché sulla più ampia questione israelo-palestinese.

Il tema sarà affrontato senza pregiudizi né militanze ideologiche, con il genuino intento di porre in luce le criticità, gli errori e le responsabilità storiche di entrambe le parti (non solo quella israeliana) che hanno fino ad oggi impedito di dare concretezza alla soluzione dei “Due Popoli-Due Stati”.

