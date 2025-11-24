“Gaza, il dramma di una guerra”, incontro il 26 novembre a Piacenza

“Gaza, il dramma di una guerra”. L’evento è organizzato dall’arch. Manrico Bissi e dal dr. Umberto Abenaim, con la partecipazione dello studioso dr. David Piazza (direttore di Morashà.it).

L’incontro si terrà mercoledì 26 novembre alle ore 21,00 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia n.12 – Piacenza), e offrirà un prezioso spunto di dialogo e di riflessione critica sulla guerra di Gaza, nonché sulla più ampia questione israelo-palestinese.

Il tema sarà affrontato senza pregiudizi né militanze ideologiche, con il genuino intento di porre in luce le criticità, gli errori e le responsabilità storiche di entrambe le parti (non solo quella israeliana) che hanno fino ad oggi impedito di dare concretezza alla soluzione dei “Due Popoli-Due Stati”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy