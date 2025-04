Genio Pontieri in azione a Piombino, neutralizzato un ordigno bellico rinvenuto nel porto – FOTO

Giovedì 10 aprile gli artificieri dell’Esercito effettivi al 2° Reggimento Genio Pontieri di stanza a Piacenza hanno completato le operazioni di neutralizzazione di un ordigno bellico rinvenuto nell’area portuale di Piombino.

L’ordigno, una bomba di profondità risalente al periodo tra i due conflitti mondiali, è stato ritrovato durante i lavori di sistemazione del molo n. 2 del porto di Piombino.

L’intervento, coordinato dalla Prefettura di Livorno sulla base delle indicazioni fornite dal Comando Forze Operative Nord dell’Esercito, ha visto all’opera congiuntamente e in maniera sinergica personale specializzato dell’Esercito e della Marina Militare.

Le operazioni si sono svolte in due giornate durante le quali il personale del 2° Reggimento Genio Pontieri ha caricato la bomba su un automezzo militare, dopo averla imbracata, trasportandola successivamente in prossimità della banchina del porto da dove è stata calata in mare e affidata al personale della Marina Militare. Qui è stata rimorchiata al largo e fatta brillare dai Palombari del GOS (Gruppo Operativo Subacquei) del COMSUBIN (Comando Subacquei e Incursori), distaccati presso il nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di La Spezia.

Durante tutte le fasi dell’intervento le Forze dell’Ordine hanno garantito una cornice di sicurezza comprensiva di interdizione del traffico terrestre, mentre la Capitaneria di porto di Piombino ha provveduto all’interdizione del traffico marittimo.

Le operazioni di bonifica degli ordigni bellici rientrano nei compiti per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la messa in sicurezza del territorio.