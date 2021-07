Da un canale spunta un ordigno bellico, interviene il Genio Pontieri

Nel pomeriggio odierno, con il coordinamento della Prefettura, previo allertamento di tutte le componenti, ivi compresa quella sanitaria garantita dalla Croce Rossa Militare, si sono svolte le operazioni da parte del 2° Reggimento Pontieri di neutralizzazione e successivo trasporto in sito sicuro di un ordigno bellico di produzione italiana risalente alla seconda Guerra Mondiale di circa 25 cm, rinvenuto nella mattinata odierna in Podenzano, all’interno di un canale demaniale adiacente campi agricoli, tempestivamente messo in sicurezza e vigilato dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale fino a cessate esigenze.

Nella giornata di domani si svolgeranno con tutte le misure di sicurezza le operazioni di brillamento da parte del 2° Reggimento Pontieri.