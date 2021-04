Gianluca Gemo, lo scienziato che studia la corretta alimentazione degli animali: “Il cibo è salute, anche per i nostri amici a quattro zampe” – AUDIO

Parla piacentino quella che possiamo definire una vera e propria rivoluzione alimentare per il mondo animale, basata su alcune recenti scoperte scientifiche. Protagonista è il dottor Gianluca Gemo.

Laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie per il settore Zootecnico e iscritto all’albo dei dottori agronomi, Gemo, per diversi anni, ha lavorato all’interno di importanti aziende specializzate nella ricerca di prodotti innovativi per l’alimentazione zootecnica e ho avviato diverse consulenze per imprese della Lombardia. Nel 2011 ha fondato la società G&G Consulenza e Sviluppo srl dove svolge attività di consulenza alimentare per aziende zootecniche e industrie mangimistiche italiane. Collabora con le Università (facoltà di Agraria e facoltà di Veterinaria) e con diverse testate di settore.

La Nutraceutica

Un ramo della ricerca chiamato Nutraceutica: “Si tratta di una disciplina che studia, fondando su basi scientifiche, i principi attivi contenuti nei cibi: quei componenti che hanno un effetto positivo per la salute, per gli animali ma anche per gli uomini. Mangiare e curarsi, curarsi mangiando, potremmo dire”.

“Da questa scienza nascono prodotti speciali per i nostri amici a quattro zampe. In particolare, per i nostri animali, è importante il ruolo degli oli; a partire dall’olio di salmone, di vino, di vinacciolo. Sono tutti oli spremuti a freddo che quindi mantengono l’integrità delle proprie caratteristiche: acidi saturi polinsaturi come Omega 3 e Omega 6, non ultimo antiossidanti e polifenoli. Oggi vanno di moda tra di noi ma le loro peculiarità positive valgono anche gli animali”.

“Partendo da questi presupposti produciamo i nostri alimenti, senza additivi chimici: cibi dagli effetti benefici, in grado anche di supportare l’intervento farmacologico durante una patologia”.

“Quando si parla di cibo commerciale, dipende molto dal marchio: l’importante è sempre prestare molta attenzione alle etichette, sono fondamentali le giuste quantità di verdura e carne, proteine e carboidrati”.

La società G&G Pet Food

G&G Pet Food è un brand di G&G Consulenza e Sviluppo S.r.l., azienda specializzata nella ricerca e sviluppo di prodotti mangimistici per la zootecnia. G&G Pet Food nasce nel 2019 da un’idea di Nadia Bragalini, imprenditrice, e con il contributo scientifico del Dottor Gianluca Gemo, nutrizionista e agronomo, con l’obiettivo di creare integratori naturali destinati agli animali da compagnia.