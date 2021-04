Trasferta romana al Foro Italico per il delegato provinciale CONI, Robert Gionelli. Ieri, infatti, il numero uno del governo dello sport piacentino ha partecipato – insieme al Presidente regionale Andrea Dondi e ai colleghi delle altre province emiliano-romagnole – all’assemblea elettiva per la formazione del nuovo Consiglio nazionale del Comitato olimpico, che il prossimo 13 maggio dovrà scegliere il Presidente nazionale per il quadriennio 2021-2024. I delegati provinciali sono stati chiamati a votare il proprio rappresentante nel principale organo collegiale del CONI, mediante la scelta del candidato dell’Area Centro (Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria). Elezione che ha portato nel Consiglio nazionale Salvatore Sanzo, ex olimpionico di scherma (oro ad Atene 2004 nel fioretto a squadre), attuale Delegato provinciale del CONI di Pisa e Segretario generale della Federazione italiana canoa e kayak.

Ha precisato Gionelli

“Ho potuto confrontarmi rapidamente con Sanzo sulle più attuali problematiche che riguardano le nostre strutture territoriali. Con piacere ho riscontrato nel nostro rappresentante competenza e disponibilità. Il CONI sta vivendo una fase di trasformazione figlia della riforma varata oltre un anno fa dal Governo. Riforma non ancora convertita pienamente in legge ma che, al momento, ha già portato grandi cambiamenti nell’ambito dell’organizzazione dello sport. La priorità evidenziata da Sanzo è quella di ridare maggiore centralità alle strutture territoriali, che ancora oggi continuano a rappresentare il principale punto di riferimento dell’Associazionismo di base e il primo sportello istituzionale del mondo sportivo. Credo che avremo presto un altro confronto con il consigliere Sanzo per parlare delle attuali problematiche legate all’emergenza sanitaria, dato che lo sport si prepara gradualmente a ripartire così come tanti altri settori della nostra società”.

Ai lavori dell’Assemblea elettiva dei rappresentanti degli organi territoriali nel Consiglio nazionale ha preso parte anche il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha introdotto i lavoro dell’assemblea elettiva.