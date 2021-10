Sabato la Giornata del Medico e dell’Odontoiatra, giuramento per 45 neolaureati

Sabato 16 ottobre, con inizio alle ore 16 presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico in Piazza Cavalli a Piacenza, si terrà l’“8^ Giornata del Medico e dell’Odontoiatra” con la cerimonia del giuramento professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri neo iscritti all’Ordine provinciale.

Dopo il saluto delle autorità, il programma prevede le relazioni morali del Presidente dell’Ordine dei Medici di Piacenza, Mauro Gandolfini, e del Presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Marco Zuffi, alle quali seguirà la premiazione per il traguardo dei 50 anni di laurea dei medici Enrico Bionda, Emilio Bosoni, Carlo Giarelli, Luciano Carlo Maffini, Stefano Mistura, Mario Pomare’ Montin, Mariuccia Scagnelli, Sandra Lawrie Reid Steele, Giovanni Tacchini, Francesco Tonini, Adriano Vignola. Presteranno quindi giuramento professionale 45 giovani laureati, 39 iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e 6 all’Albo degli Odontoiatri.

La cerimonia, non aperta al pubblico, prevede un numero limitato di partecipanti in ottemperanza alle norme anti Covid e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ordine dei Medici di Piacenza.