Giornata mondiale della Croce Rossa, Guidotti: “In aumento i servizi alle famiglie in difficoltà economica” – AUDIO

Domani la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa non potrà essere una festa ma “la celebrazione dell’enorme sforzo dei volontari della Croce Rossa Italiana; tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta”.

Lo afferma il presidente Francesco Rocca che ricorda “l’enorme lavoro” fatto per il Covid in un milione e mezzo di giorni di volontariato dall’inizio della pandemia.

“Negli anni passati organizzavamo una festa per presentarci alla collettività sul Pubblico Passeggio. Con la pandemia, ovviamente, abbiamo ritenuto opportuno non organizzare eventi pubblici; ma abbiamo chiesto a tutti gli undici comuni piacentini dove è presente una nostra sede di esporre la nostra bandiera“. Lo spiega il presidente provinciale Alessandro Guidotti.

“Anche nel 2021 i nostri servizi sono aumentati. Oltre ai servizi alle famiglie bisognose che purtroppo sono progressivamente in crescita, aumentano anche i trasporti sanitari. Aumentano perché stanno tornando nella normalità le attività ordinarie, le visite di routine, quelle non urgenti; questo significa che la situazione sta tornando lentamente alla normalità, è un segnale positivo. D’altra parte le persone non devono temere dal momento che le nostre ambulanze vengono costantemente sanificate nel massimo rispetto delle norme anti-Covid“.