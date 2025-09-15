Dal 25 settembre a Piacenza Expo torna “GIS-Giornate Italiane del Sollevamento”, boom di prenotazioni per un evento unico in Europa

A pochi giorni dall’apertura, si potrebbe dire che GIS Expo – Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasport i Eccezionali sia già un successo. Emerge dal boom di prenotazioni e conferme per la 10ª edizione, che si terrà dal 25 al 27 settembre 2025 presso Piacenza Expo. L’evento, unico in Italia e il più grande a livello europeo nel settore, punta a superare ogni record precedente in termini di espositori e visitatori.

La principale vetrina in Europa

GIS Expo si conferma la principale vetrina continentale del comparto, offrendo una piattaforma privilegiata per la presentazione delle ultime novità e innovazioni tecnologiche nel sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Quest’anno, il settore si trova al centro di una fase di forte evoluzione: la domanda di mezzi elettrici e ibridi è in costante crescita, trainata dalle nuove normative europee su emissioni e sostenibilità. I principali costruttori presenteranno a GIS Expo soluzioni all’avanguardia per rispondere alle esigenze di cantieri e porti sempre più “green”.

Il successo del GIS è frutto dell’intuizione di Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice dell’evento, che ha plasmato la manifestazione secondo una formula vincente: fiere specializzate a cadenza biennale, di breve durata e con costi espositivi contenuti rispetto alle altre proposte presenti sia in Italia che all’estero.

Un momento di confronto

GIS Expo rappresenta anche un importante momento di confronto sullo stato dell’arte del settore, offrendo un luogo di incontro tra istituzioni e stakeholder per discutere delle principali problematiche, grazie a numerosi convegni, workshop e dibattiti. Tra i temi chiave dell’edizione 2025, particolare attenzione sarà dedicata alla digitalizzazione e all’automazione: l’adozione di sistemi IoT, intelligenza artificiale e manutenzione predittiva sta rivoluzionando la gestione delle flotte e la sicurezza dei cantieri. Non mancherà un focus sulla esigenza di reperire e formare nuovi operatori specializzati, tema sempre più sentito dalle associazioni di categoria, che promuovono iniziative di formazione e collaborazione con istituti tecnici. Infine, saranno approfonditi i grandi investimenti in corso nelle infrastrutture logistiche e portuali italiane, con progetti di ammodernamento e sviluppo dell’intermodalità che stanno cambiando il volto della movimentazione merci nel nostro Paese.

Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions ha dichiarato: “Il record di adesioni di quest’anno conferma il ruolo centrale del GIS come punto di riferimento per tutta la filiera del sollevamento, della movimentazione e dei trasporti eccezionali. L’edizione 2025 sarà particolarmente significativa perché riflette un settore in rapida evoluzione, trainato dall’innovazione tecnologica, dalla digitalizzazione e dalla crescente attenzione alla sostenibilità, anche in risposta alle nuove normative europee. Siamo orgogliosi di offrire una piattaforma dove imprese, operatori e istituzioni possono confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità che attendono il comparto nei prossimi anni”.

Anche questa 10ª edizione di GIS Expo gode del patrocinio delle più importanti Associazioni di categoria, sia italiane che estere, e di numerosi organismi istituzionali, tra i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Piacenza.

Confermati anche per questa edizione gli ormai tradizionali riconoscimenti alle eccellenze della filiera

ITALA – Italian Terminal And Logistic Awards , che premiano le capacità degli operatori italiani del terminalismo portuale, intermodale e della logistica, riconoscendone le qualità manageriali e l’importanza strategica per l’economia nazionale.

, che premiano le capacità degli operatori italiani del terminalismo portuale, intermodale e della logistica, riconoscendone le qualità manageriali e l’importanza strategica per l’economia nazionale. ITALPLATFORM , i riconoscimenti all’eccellenza italiana nella costruzione di piattaforme per i lavori aerei e delle imprese che le utilizzano, valorizzandone lo sviluppo tecnologico e la professionalità.

, i riconoscimenti all’eccellenza italiana nella costruzione di piattaforme per i lavori aerei e delle imprese che le utilizzano, valorizzandone lo sviluppo tecnologico e la professionalità. ILTA – Italian Lifting & Transportation Awards, che danno visibilità al lavoro delle imprese italiane e delle personalità che operano nel sollevamento con varie tipologie di gru e nei trasporti eccezionali, riconoscendone la professionalità, lo sviluppo e il ruolo strategico.

Venerdì 26 settembre tornerà inoltre il “GIS by Night”, l’evento serale che offre agli espositori e ai loro clienti un’opportunità di networking in un’atmosfera conviviale, arricchita da proposte eno- gastronomiche di eccellenza.

Il programma completo sarà presto disponibile al seguente link: https://gisexpo.it/le-conferenze/

