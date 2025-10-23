Procedura negoziata di GPS, Barbieri (civica centrodestra): “Quali possibili ripercussioni per il Comune?”

Quanto meno singolare che la procedura pendente in Tribunale di composizione negoziata richiesta e attualmente in essere su GPS Global Parking Solutions Spa non abbia ripercussioni sui contratti dalla stessa in corso con il Comune di Piacenza.

E’ a fronte di questa considerazione riportata dal vice Sindaco nello scorso Consiglio che il capogruppo Patrizia Barbieri ha presentato una richiesta formale per chiedere all’Ente “una relazione scritta circa le valutazioni effettuate da Revisori e Avvocatura con riguardo alle ripercussioni” predette.

“Durante la discussione della mia interrogazione in consiglio comunale – spiega l’ex primo cittadino – il Vice Sindaco riferiva che la procedura negoziata produce effetti per altre realtà ma non per i contratti in essere tra GPS e il Comune”. Inoltre – continua Barbieri – a seguito di una mia richiesta se detta affermazione “fosse conseguente a una verifica sottoposta all’attenzione dei Revisori e dell’ Avvocatura, è stato precisato che sia il Collegio dei Revisori che l’Avvocatura hanno confermato che la procedura riguarda altro rispetto al Comune di Piacenza”.

Alla luce di ciò , la capogruppo Barbieri chiede di avere una relazione scritta riportante dette valutazioni, investendo anche il Presidente del Consiglio comunale perché “si faccia parte attiva per recapitare ai Revisori la richiesta”.

