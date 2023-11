Investito da un furgone a Podenzano, grave ciclista di 86 anni

Travolto da un furgone mentre viaggia in bicicletta. I fatti sono accaduti questa mattina a Podenzano. Un uomo di 86 anni stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando un furgone, per motivi da chiarire, lo ha investito.

Nell’impatto l’anziano ha battuto la faccia e ha riportato alcune lesioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica.

I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportare l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono gravi.