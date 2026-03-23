Marketing, nasce l’Hub di prossimità di viale Dante: “Fare rete per la valorizzazione dell’area”

E’ stato sottoscritto oggi in Municipio l’accordo di partenariato tra tutti i componenti della Cabina di regia per il costituendo hub di prossimità di viale Dante. Una rete che vede il Comune di Piacenza in qualità di ente capofila e coinvolge una pluralità di soggetti: la sede cittadina della Camera di Commercio dell’Emilia, le associazioni di categoria Unione Commercianti, Confesercenti e Cna, l’associazione Vita in centro a Piacenza, Confedilizia e le sigle di rappresentanza del settore immobiliare, Fiaip e Fiima. Un modello strategico nel fare squadra, per il quale l’assessore al Marketing Territoriale Simone Fornasari ha ringraziato tutte le realtà partecipanti, sottolineando il valore di un percorso condiviso e in dialogo con la comunità.

Sul modello dell’Hub urbano per il centro storico presentato un anno fa, la rete di promozione e valorizzazione del territorio – legata alla legge regionale n. 12 del 2023 – si estende ora alla zona di viale Dante: un asse fondamentale nel tessuto della città, nel perimetro del quale sono stati rilevati 460 spazi commerciali collocati al piano terra, per un totale di 911 vetrine. L’appello alla partecipazione è rivolto a tutte le attività del comparto commerciale e dei servizi operanti nella zona: aderire è gratuito e consentirà di candidarsi, nell’ambito di questo partenariato pubblico-privato, a bandi per l’erogazione di finanziamenti e contributi.

COME ADERIRE

Le categorie coinvolte – in particolare Unione Commercianti in strada Bobbiese 2, Confesercenti al civico 7 di via Maestri del Lavoro, Cna in via Coppalati 10, Confedilizia in via del Tempio 29, Fiaip in via IV Novembre 132 e Fimaa in strada Bobbiese 2 – sono a disposizione per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle imprese, anche se non rientranti tra i propri associati.

LE AZIONI PREVISTE

L’hub sarà oggetto di azioni di marketing territoriale mirate ad accrescerne l’attrattività, ma anche di iniziative di sostegno all’innovazione, alla qualificazione dell’economia urbana di prossimità, allo sviluppo del sistema dstributivo e dei servizi. Progetti di qualificazione e miglioramento del contesto urbano saranno funzionali a

favorire un rilancio socio-economico, con particolare attenzione anche ai temi dell’accessibilità e della mobilità sostenibile.

L’obiettivo degli hub introdotti dalla legge regionale, infatti, è la promozione di un’economia urbana che punta verso modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità e potenziamento, supportando la competitività e la resilienza del tessuto socio-economico locale, nonché la capacità di rispondere in modo efficace alle evoluzioni negli stili di vita e di consumo.

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