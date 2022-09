Carpaneto, mercoledì 14 settembre i candidati del centrodestra incontrano i cittadini￼

Le forze politiche di Centrodestra, nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, hanno programmato una serie di incontri di coalizione con i cittadini in alcune delle realtà più popolose del nostro territorio. Si parte con Carpaneto Piacentino domani, mercoledì 14 settembre alle ore 21.00, presso la Sala Bot sita all’interno del Municipio in via XX Settembre n. 1. Interverranno in questa occasione alcuni dei candidati, rispettivamente per i propri partiti di riferimento: l’on. Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), l’on. Elena Murelli (Lega), Paola Pizzelli (Forza Italia) e Francesca Gambarini (Noi Moderati).