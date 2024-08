I carabinieri di Piacenza “salutano” tre ufficiali destinati ad altri incarichi

Nei prossimi giorni, tre ufficiali del Comando Provinciale di Piacenza, lasceranno la città e la provincia perché destinati ad altri prestigiosi incarichi. Si tratta del tenente colonnello Alfredo Beveroni, del maggiore Antonino Barbera e del tenente Francesco Giovine.

Dopo poco più di quattro anni al comando del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Piacenza, il tenente colonnello Alfredo Beveroni lascia la città per andare a ricoprire un altro prestigioso incarico. Dal 2 settembre prossimo andrà a dirigere il Comando Provinciale dei Carabinieri a Enna. Quattro anni trascorsi nel piacentino dove il tenente colonnello Beveroni oltre all’aspetto lavorativo ha coltivato amicizie e affetti. Sensibilità, equilibrio, correttezza e professionalità sono state le sue doti importanti e fondamentali e che ha quotidianamente messo in campo durante questi anni di servizio a Piacenza.

Il maggiore Antonino Barbera, originario di Sciacca, arrivato cinque anni fa in Alta Val Trebbia quale comandante della Compagnia di Bobbio, guiderà i NAS di Alessandria; mentre il tenente Francesco Giovine che era responsabile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piacenza è stato trasferito ad Atessa, in provincia di Chieti, dove assumerà il Comando della Compagnia.

Le parole del Comandante Provinciale di Piacenza, colonnello Pierantonio Breda :

“Il Ten.Col. Alfredo Beveroni è stato il mio braccio destro in questi due anni, a lui mi lega un rapporto personale oltre che professionale nato, più di venti anni fa, ai tempi della Scuola Ufficiali. Gli sono grato per il competente sostegno che mi ha sempre assicurato e sono contento che gli sia stato assegnato l’importante e sfidante incarico di Comandante Provinciale a Enna. Sono lieto che il buon lavoro svolto anche dal Magg. Antonino Barbera e dal Ten. Francesco Giovine abbia consentito loro di mettersi in luce per i crescenti incarichi a cui sono stati destinati“.