I PanPers a Piacenza con “Body Scemi” al Politeama il 10 febbraio. “Siamo tornati a fare i pagliacci”- AUDIO

I PanPers a Piacenza con il loro nuovo spettacolo “Body Scemi”lunedì 10 febbraio alle ore 21 al Teatro Politeama. Nel loro nuovo show, i PanPers affrontano con ironia le assurdità del presente, passando dal politicamente scorretto a momenti di genuina leggerezza. Sketch inclassificabili, parodie musicali e battute fulminanti saranno il filo conduttore di una serata che promette di essere travolgente. I temi cambiamento climatico, conflitti globali, farine di insetti, intelligenze artificiali.

I PanPers a Piacenza, il nome

“ Il nome PanPers ci è stato affibbiato da dei comici di Torino appena abbiamo iniziato –raccontano Andrea e Luca – quindi un po’ per scaramanzia l’abbiamo ottenuto è il bello di avere un nome che ti hanno dato che se piace bene, se non piace non è colpa tua. Eravamo molto giovani e quindi diciamo l’associazione è, come dire, scontato ripeterla. E poi ci siamo resi conto che era un nome perfetto abbastanza per tutta la vita, perché quando sei molto giovane li usi, quando sei molto vecchio li usi, quindi è un nome che non ha senso solo per una quindicina d’anni”.

Intervista con Luca e Andrea alias i PanPers

I PanPers a Piacenza, lo spettacolo

“Lo spettacolo abbiamo iniziato a scriverlo due anni fa, c’è tutta una parte che non è attuale ma è senza tempo. Poi ci prendiamo il nostro spazio per parlare dell’assurdità di quello che succede nel mondo che è poi la cosa più divertente, uno si impegna tanto a cercare battute e poi basta guardarsi intorno per questo sarà uno spettacolo che dura 4 ore (ridono)”.

I PanPers a Piacenza e le sessioni di scrittura

“Lo chiamiamo lo spettacolo della maturità essendo il primo spettacolo che facciamo avendo quasi 40 anni, non potevamo fare ancora i ragazzini del liceo che scherzavano, tutta la parte un po’ più matura è stato bello scriverlo, ma non è che proprio rispecchiasse il nostro animo bambino. Per questo all’interno dello spettacolo c’è un momento dove interpretiamo un nuovo supereroe della Marvel ipotetico che però deve essere scritto oggi rispettando i canoni del politicamente corretto, che sia inclusivo verso il mondo LGBT ed è molto divertente perché intanto ci mettiamo i costumi cosa che non facevamo da anni e poi è anche un po’ uno sketch infantile. Siamo tornanti a fare un po i pagliacci”.

Un palco dei sogni

Per Luca il palco dei sogni “è quello dei paninari”. Andrea invece ci ha detto – “Io mi ricordo che quando avevo una band, il nostro sogno era fare il tour dei benzinai, per farlo sul tetto delle stazioni di servizio. Adesso obiettivamente, noi avevamo come obiettivo della vita quando eravamo ragazzini, di fare il teatro Colosseo di Torino perché era il nostro teatro preferito e l’abbiamo fatto. Quindi adesso così, forse dai, ti direi l’Ariston”.

Informazioni

I biglietti per lo spettcolo “Body Scemi” dei PanPers in scena a Piacenza al Teatro Politeama lunedi 10 febbraio alle ore 21 sono reperibili su Ticketone e presso il botteghino del teatro.