Il 24 agosto a Travo lo spettacolo “Leuca” della musicista salentina Rachele Andrioli

Giovedì 24 agosto le Serate letterarie Giana Anguissola accolgono l’Appennino Festival diretto da Maddalena Scagnelli per un evento tutto al femminile che vedrà l’esibizione della musicista salentina Rachele Andrioli con il suo spettacolo Leuca e la partecipazione dell’autrice Stella Poli.

L’appuntamento è a Travo alle ore 21,15 nella suggestiva piazzetta dell’asilo con ingresso libero.

Rachele Andrioli, cantante e percussionista classe 1989, è una delle artiste più apprezzate sulla scena della nuova musica popolare italiana. Leuca, il suo primo album da solista, prende il nome dal capo estremo della Puglia dove Andrioli è nata e vive, il De Finibus Terrae dove finisce la terra e inizia il grande mare e il cui fascino da sempre ispira e alimenta il lavoro dell’artista.

I suoni del disco fondono il repertorio popolare pugliese con mondi diversi e nuovi, in una tensione persistente tra tradizione e trasformazione, anche grazie alla collaborazione di Redi Hasa al violoncello e dell’ensemble vocale Coro a Coro.

Con Leuca Andrioli ha vinto quest’anno il “Premio nazionale città di Loano”, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia assegnato ogni anno alla migliore produzione musicale di ambito folk da una giuria composta da oltre cinquanta giornalisti specializzati e studiosi. L’album si è aggiudicato anche il “Premio Giovani”, riservato a musiciste e musicisti under 35.

Lo spettacolo di Rachele Andrioli sarà preceduto dalla presentazione del libro La gioia avvenire, il romanzo d’esordio della scrittrice piacentina Stella Poli pubblicato da Mondadori e arrivato finalista alla XXXIV edizione del Premio Calvino.

Poli racconterà il suo lavoro in dialogo con la direttrice artistica di Appennino Festival Maddalena Scagnelli, che farà anche due interventi musicali.

Le Serate letterarie sono promosse dal Comune di Travo, patrocinate dal Ministero dei Beni culturali e dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Partner organizzativi: cooperativa Educarte e Travolibri.

INFO e AGGIORNAMENTI: www.gianaanguissolatravo.it